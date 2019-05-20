Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може призвести до серйозної кризи і розриву міжнародних договорів.
Дивися повний текст Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:42
Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи
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Дивися повний текст Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:43
Пересажать роттердамычей и не будет кризиса.
А вообще тарифы лучше не повышать, ну и с понижением не заиграться.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:12
Значит продавать газ в 2 раза выше мировых цен потребителям украины можно.
А если понизить коммуналку то нельзя.
Ну и что это за такие международные договора которые работают против страны и населения украины, возможно были нарушения при их заключении.
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