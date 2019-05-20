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Гройсман: зниження тарифів
може призвести до кризи

Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:26

Почему не назвали фамилии тех, у кого начнется кризис?

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Умножаем цену на 10,57, чтобы перевести в куб.м, достаем платежку за газ и вытираем набежавшую слезу.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:46

Ещё снижение тарифов может привести к тому, что типун нападёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:59

Re: Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи

Тарифы не должны падать, тут Гройсман абсолютно прав и как бы Кеп-очевидность, что дешёвые тарифы на газ- это зло и повлечет тяжёлые последствия для экономики страны. Но в тоже время счётчики на тепло, наращивание внутренней добычи и возможность легко отключиться от ЦО должна быть у людей. Где это все?!
SMOKE
 
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