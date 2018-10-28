Виробник пропонує охочим зайняти чергу і заплатити передоплату в розмірі 900 євро.
Дивися повний текст В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого електрокара від Honda.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:58
В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого електрокара від Honda.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:58
"головною відмінністю електричного хетчбека буде не тільки підсвічений синім логотип..." - смешно:)
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:11
Очень важная функция. Как мы раньше без камер ездили-то?
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