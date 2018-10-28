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В Європі починається ажіотаж
навколо продажу першого...

В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:58

В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого...

Пропонуємо до обговорення:
Виробник пропонує охочим зайняти чергу і заплатити передоплату в розмірі 900 євро.

Дивися повний текст В Європі починається ажіотаж навколо продажу першого електрокара від Honda.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:58

"головною відмінністю електричного хетчбека буде не тільки підсвічений синім логотип..." - смешно:)
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:11

Крім того, електромобіль буде мати відеокамери замість зовнішніх дзеркал заднього виду. Інформація з них виводиться на монітор, розташований уздовж панелі приладів.

Очень важная функция. Как мы раньше без камер ездили-то?
Gastarbaiter
 
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