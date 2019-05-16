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Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Він пропонує забезпечити онлайн подачу заяви на громадянство в "кілька кліків".
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Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07
и давать право голоса, да?)
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