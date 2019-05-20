Він пропонує забезпечити онлайн подачу заяви на громадянство в "кілька кліків".
Дивися повний текст Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07
Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:43
Re: Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аероп
Дубилет пошутил, а у прессы проблемы с чувством юмора
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:55
Лучше уже выбрасывать бланки паспортов прямо с вертолёта. Начать можно в аккурат с оккупированных территорий. Чтобы ихтамнеты тоже были с нашими паспортами. Это очень гармонирует вчерашнему заявлению "мир любой ценой".
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:11
Вместо игристого каждому новому гражданину безусловный базовый доход.
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:50
страна украина не гарантирует своим гражданам ничего.
поэтому и паспортами UA мало кого можно зантересовать
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:34
blueiceua Варианта два.
По-перше, если ты не гражданин Украины, то стулі пельку!
А по-друге, якщо тобі "не пощастило" то зпали паспорт, та й бігом в лугандон, там таких як ти, як раз захищають, і роздають їм вагомі паспорти, з яким залюбки ти будешь завтра у Сиріі, наприклад.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:25
Упростить выдачу гражданства это конечно хорошо, но нужно тогда и упрощать выход из укр. гражданства. А то получается вход рубль, а выход пять.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:31
В Бен-Гурионе их и выдают новым репатриантам получившим в стране исхода визу на ПМЖ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|