RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубілет пропонує видавати
паспорти України прямо в аеропорту

Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07

Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту

Пропонуємо до обговорення:
Він пропонує забезпечити онлайн подачу заяви на громадянство в "кілька кліків".

Дивися повний текст Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88926
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07

и давать право голоса, да?)
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:32

И паспорта Израиля прямо в аэропорту?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20522
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:43

Re: Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аероп

Дубилет пошутил, а у прессы проблемы с чувством юмора :)
avk
 
Повідомлень: 829
З нами з: 20.03.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:55

Лучше уже выбрасывать бланки паспортов прямо с вертолёта. Начать можно в аккурат с оккупированных территорий. Чтобы ихтамнеты тоже были с нашими паспортами. Это очень гармонирует вчерашнему заявлению "мир любой ценой".
olegan
 
Повідомлень: 147
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:11

Вместо игристого каждому новому гражданину безусловный базовый доход.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:50

страна украина не гарантирует своим гражданам ничего.
поэтому и паспортами UA мало кого можно зантересовать
blueiceua
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 233
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:34

blueiceua Варианта два.
По-перше, если ты не гражданин Украины, то стулі пельку!
А по-друге, якщо тобі "не пощастило" то зпали паспорт, та й бігом в лугандон, там таких як ти, як раз захищають, і роздають їм вагомі паспорти, з яким залюбки ти будешь завтра у Сиріі, наприклад.
jurmak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 22.05.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:25

Упростить выдачу гражданства это конечно хорошо, но нужно тогда и упрощать выход из укр. гражданства. А то получается вход рубль, а выход пять.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6775 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:31

  hxbbgaf написав:И паспорта Израиля прямо в аэропорту?

В Бен-Гурионе их и выдают новым репатриантам получившим в стране исхода визу на ПМЖ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 29.05.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати в різних областях України (інфографіка)
R2 » Вів 21 тра, 2019 14:17
6 168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 17:52
Faceless
Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній
R2 » Вів 21 тра, 2019 15:19
1 30
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 15:19
maestro71
Скільки коштує оренда житла в різних регіонах України...
R2 » Пон 20 тра, 2019 07:23
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 07:23
satoshiaraki98

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8685)
22.05.2019 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.