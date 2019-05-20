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Дубілет пропонує видавати
паспорти України прямо в аеропорту

Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:32

  RomanTik написав:Упростить выдачу гражданства это конечно хорошо, но нужно тогда и упрощать выход из укр. гражданства. А то получается вход рубль, а выход пять.

А чем оно вам так сильно мешает? Большинство стран мира разрешает 2е гражданство
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:54

Шутка неудачная, на самом деле. Такие идеи как раз здорово вредят государственности. Тем более - реализованные.
Дима, подумай еще. особенно об обязанностях и правах гражданина.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 02:05

Один із засновників iGov і monobank Дмитро Дубілет у відповідь на пропозицію новообраного президента Володимира Зеленського спростити надання громадянства України. Пропонує запустити відповідний онлайн проект з видачею паспорта України в аеропорту по прибутті в країну.

Одна ідея краще іншої. Зелі підвезли свіжу партію коксу, а він поділився ним із Дубілетом? Хоча таке рішення дуже оцінять вихідці із Африки та інших пальмових країн, які мріють потрапити нелегалами в ЄС. Раніше їм потрібно було платити контрабандистам, ризикуючи життям пливти через Середземне море, купувати підроблені паспорти, словом, один гемор. А із таким законом їм потрібно буде лише прилетіти в Україну, отримати в аеропорту паспорт України, сісти в таксі, поїхати в ЦНАП отримати біометричний закордонний паспорт - і віва безвіз, дорога в Європу відкрита. Все цілком законно, безпечно і набагато дешевше. Пляшкою ігристого можна все це діло відсвяткувати. Геніально ж все продумано, правда?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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