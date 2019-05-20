Дубілет пропонує видавати паспорти України прямо в аеропорту

А чем оно вам так сильно мешает? Большинство стран мира разрешает 2е гражданство
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:32
А чем оно вам так сильно мешает? Большинство стран мира разрешает 2е гражданство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:54
Шутка неудачная, на самом деле. Такие идеи как раз здорово вредят государственности. Тем более - реализованные.
Дима, подумай еще. особенно об обязанностях и правах гражданина.
Додано: Сер 22 тра, 2019 02:05
Одна ідея краще іншої. Зелі підвезли свіжу партію коксу, а він поділився ним із Дубілетом? Хоча таке рішення дуже оцінять вихідці із Африки та інших пальмових країн, які мріють потрапити нелегалами в ЄС. Раніше їм потрібно було платити контрабандистам, ризикуючи життям пливти через Середземне море, купувати підроблені паспорти, словом, один гемор. А із таким законом їм потрібно буде лише прилетіти в Україну, отримати в аеропорту паспорт України, сісти в таксі, поїхати в ЦНАП отримати біометричний закордонний паспорт - і віва безвіз, дорога в Європу відкрита. Все цілком законно, безпечно і набагато дешевше. Пляшкою ігристого можна все це діло відсвяткувати. Геніально ж все продумано, правда?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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