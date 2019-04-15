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Опір "Північному потоку - 2":
США пообіцяли ввести санкції

Опір "Північному потоку - 2": США пообіцяли ввести санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:47

Опір "Північному потоку - 2": США пообіцяли ввести санкції

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація США планує ввести санкції проти проекту "Північний потік - 2".

Дивися повний текст Опір \"Північному потоку - 2\": США пообіцяли ввести санкції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:47

Непонятно какое отношение имеет СШЯ к СП2 и решениям европейских стран.
По какому такому праву?
blueiceua
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