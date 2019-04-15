Адміністрація США планує ввести санкції проти проекту "Північний потік - 2".
Дивися повний текст Опір \"Північному потоку - 2\": США пообіцяли ввести санкції.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 12:47
Опір "Північному потоку - 2": США пообіцяли ввести санкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опір \"Північному потоку - 2\": США пообіцяли ввести санкції.
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:47
Непонятно какое отношение имеет СШЯ к СП2 и решениям европейских стран.
По какому такому праву?
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