RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Колишній менеджер Danske Bank
розповів про роль брата...

Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:44

Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата...

Пропонуємо до обговорення:
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

Дивися повний текст Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88919
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:44

“Кажется, это был Игорь Путин" - кажется у кого-то проблемы с памьятью
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, awant, wotsergeyd і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
R2 » Суб 11 тра, 2019 08:34
7 368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 13:51
lukach_a
Мер Києва розповів, скільки одиниць комунального...
R2 » П'ят 17 тра, 2019 11:28
1 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 11:28
blueiceua
Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і...
R2 » Чет 16 тра, 2019 14:25
4 211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 08:22
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71224)
21.05.2019 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.