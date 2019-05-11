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Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Дивися повний текст Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей
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Додано: Вів 21 тра, 2019 13:44
“Кажется, это был Игорь Путин" - кажется у кого-то проблемы с памьятью
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