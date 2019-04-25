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Укрзалізниця вимагає від
держави компенсації за...

Укрзалізниця вимагає від держави компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:51

Укрзалізниця вимагає від держави компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на слова директора зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики Укрзалізниці Антона Саболевського повідомляє прес-служба перевізника.

Дивися повний текст Укрзалізниця вимагає від держави компенсації за перевезення пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:51

Правльно, кстати, требует.
Государство украина должно платить
blueiceua
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