Поставки російської нафти у США різко зросли на тлі ситуації у Венесуелі та скорочень в ОПЕК. П
Дивися повний текст Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 13:52
Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg
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Дивися повний текст Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg.
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:53
так зачем вам нефть, пересаживайтесь на свои теслы по 150 тыс $ или платите рыночные цены.
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