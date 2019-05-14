RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт російської нафти в
США різко зріс - Bloomberg

Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:52

Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Поставки російської нафти у США різко зросли на тлі ситуації у Венесуелі та скорочень в ОПЕК. П

Дивися повний текст Експорт російської нафти в США різко зріс - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88919
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:53

так зачем вам нефть, пересаживайтесь на свои теслы по 150 тыс $ или платите рыночные цены.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, awant, wotsergeyd і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білорусь знову призупинила транзит нафти до України
R2 » Суб 18 тра, 2019 10:43
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 тра, 2019 10:43
p_a_l
ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy
R2 » П'ят 17 тра, 2019 09:01
7 226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 20:33
f-zhorzh
Український експорт перевищив $12 млрд за квартал
R2 » Вів 14 тра, 2019 09:34
2 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2019 09:42
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71224)
21.05.2019 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.