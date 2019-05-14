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Вакарчук назвав джерела
фінансування його партії

Вакарчук назвав джерела фінансування його партії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55

Вакарчук назвав джерела фінансування його партії

Пропонуємо до обговорення:
Про це новий політик заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55

Вже був політиком, показав себе як "Думаючого" про свинарчуків, тому, мій голос він не отримає.
Розказував, що кожен має займатись своєю справою, от хай і співає.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:00

  Rainbow написав:Вже був політиком, показав себе як "Думаючого" про свинарчуків, тому, мій голос він не отримає.
Розказував, що кожен має займатись своєю справою, от хай і співає.

Я вчора побачив-там н1 бэ н1 мэ.Сп1вак та й год1.Й то такэ,"на любителя" :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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так он за пороха пел
blueiceua
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