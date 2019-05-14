Про це новий політик заявив в ефірі телеканалу ICTV.
Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55
Вакарчук назвав джерела фінансування його партії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55
Вже був політиком, показав себе як "Думаючого" про свинарчуків, тому, мій голос він не отримає.
Розказував, що кожен має займатись своєю справою, от хай і співає.
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:00
Я вчора побачив-там н1 бэ н1 мэ.Сп1вак та й год1.Й то такэ,"на любителя"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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