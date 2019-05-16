Про це новий політик заявив в ефірі телеканалу ICTV.
Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55
Вакарчук назвав джерела фінансування його партії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55
Вже був політиком, показав себе як "Думаючого" про свинарчуків, тому, мій голос він не отримає.
Розказував, що кожен має займатись своєю справою, от хай і співає.
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:00
Я вчора побачив-там н1 бэ н1 мэ.Сп1вак та й год1.Й то такэ,"на любителя"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:18
У порівнянні із Зельою, в якого (не завчена напам'ять) промова - це хаотичний набір слів, то Вакарчук - Ціцерон, Платон, Арістотель і Спіноза в одному флаконі. Я вже мовчу про Кличка, той просто оратор на фоні Зелі. Навіть тупий Янек - і той міг висловити свою думку краще за нинішнього "гаранта".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:52
NetSerpent Так потому так хренова и живем, так как наверх пробиваются не те кто делают, а те кто складно пи.., говорит Вы не женщина ? Те говорят тоже ушами любят
Додано: Вів 21 тра, 2019 18:16
Є таке прислів'я "По одежке встречают, по уму провожают". Як може людина приймати рішення на рівні держави, якщо в неї в голові каша і абсолютний хаос? На даний момент "одежка" мені категорично не подобається, на рахунок розуму - це ми вже побачимо в кінці терміну (якщо витримає до кінця, звичайно). Хоча в українців вже є досвід в таких справах. Якщо щось піде не так - скинемось всією Україною на квиток до Ростова.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:43
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:44
Вы смотрите эту клоаку?
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47
NetSerpent Пора бы понять, чем красивее обертка, тем говеней содержимое.
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:07
Представляете - можно даже быть фронтменом лучшей группы страны, делать хиты, которые поют десятилетиями, собирать стадионы, быть живой легендой, гениальным музыкантом, музыка которого вызывает мурашки по всему телу, и при этом простым человеком. Он гений, ни больше, ни меньше. Представляете, если бы он ещё не картавил) А вот в политике как себя покажет - не знаю.
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