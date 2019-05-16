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Вакарчук назвав джерела
фінансування його партії

Вакарчук назвав джерела фінансування його партії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:55

Вакарчук назвав джерела фінансування його партії

Пропонуємо до обговорення:
Про це новий політик заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Дивися повний текст Вакарчук назвав джерела фінансування його партії.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:18

  Мизантрóп написав:Я вчора побачив-там н1 бэ н1 мэ.Сп1вак та й год1.Й то такэ,"на любителя"

У порівнянні із Зельою, в якого (не завчена напам'ять) промова - це хаотичний набір слів, то Вакарчук - Ціцерон, Платон, Арістотель і Спіноза в одному флаконі. Я вже мовчу про Кличка, той просто оратор на фоні Зелі. Навіть тупий Янек - і той міг висловити свою думку краще за нинішнього "гаранта".
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 18:16

  Igorten написав:NetSerpent Так потому так хренова и живем, так как наверх пробиваются не те кто делают, а те кто складно пи.., говорит :) Вы не женщина ? Те говорят тоже ушами любят ;)

Є таке прислів'я "По одежке встречают, по уму провожают". Як може людина приймати рішення на рівні держави, якщо в неї в голові каша і абсолютний хаос? На даний момент "одежка" мені категорично не подобається, на рахунок розуму - це ми вже побачимо в кінці терміну (якщо витримає до кінця, звичайно). Хоча в українців вже є досвід в таких справах. Якщо щось піде не так - скинемось всією Україною на квиток до Ростова.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:07

  p_a_l написав:
  Rainbow написав:Вже був політиком, показав себе як "Думаючого" про свинарчуків, тому, мій голос він не отримає.
Розказував, що кожен має займатись своєю справою, от хай і співає.

Картавым голосом можно петь? Ему бы французом быть, там поймут

Представляете - можно даже быть фронтменом лучшей группы страны, делать хиты, которые поют десятилетиями, собирать стадионы, быть живой легендой, гениальным музыкантом, музыка которого вызывает мурашки по всему телу, и при этом простым человеком. Он гений, ни больше, ни меньше. Представляете, если бы он ещё не картавил) А вот в политике как себя покажет - не знаю.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:35

  SMOKE написав:А вот в политике как себя покажет - не знаю.

Не покажет.
Его поезд ушёл 31 марта 2019г когда он по совету старших товарищей не ввязался в президентскую гонку.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:57

Re: Вакарчук назвав джерела фінансування його партії

shapo написав:
  SMOKE написав:А вот в политике как себя покажет - не знаю.

Не покажет.
Его поезд ушёл 31 марта 2019г когда он по совету старших товарищей не ввязался в президентскую гонку.


Представляю с какими эмоциями Вакарчук смотрел инаугурацию Зеленского. В висках било - на его месте мог быть я.
И действительно у Вакарчука были реальнейшие шансы, если бы он в очередной раз не сдался без боя.
Я лично хотел за него голосовать, все ждал когда обьявит. И очень многие ждали.
Но теперь осталось только разочарование от этой персоны в области политики.
Поезд ушел, не боец.
freeze
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