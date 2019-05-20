Про це в Twitter з посиланням на слова першого міністра економічного розвитку Степана Кубіва повідомила прес-служба Мінекономіки.
Дивися повний текст Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:19
Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній
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Дивися повний текст Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:19
..ну и привели бы уже тогда СТРУКТУРУ экспорта в %% для полной картины...
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