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Експорт з України до ЄС
налагодили 14 тисяч компаній

Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:19

Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter з посиланням на слова першого міністра економічного розвитку Степана Кубіва повідомила прес-служба Мінекономіки.

Дивися повний текст Експорт з України до ЄС налагодили 14 тисяч компаній.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:19

..ну и привели бы уже тогда СТРУКТУРУ экспорта в %% для полной картины...
maestro71
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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