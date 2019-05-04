З моменту обшуку в Finance.ua, що пройшов з безліччю порушень, минуло 4 тижні.
Дивися повний текст Як чинить Finance.ua після незаконного обшуку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:04
Як чинить Finance.ua після незаконного обшуку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як чинить Finance.ua після незаконного обшуку.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:04
І це великий, відомий портал.
А уявляєте, що "правоохоронні" органи роблять з бізнесом рівня "нижче середнього"?
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