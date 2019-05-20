Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 17:26
Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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Дивися повний текст Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради.
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