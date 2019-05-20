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Зеленський підписав указ
про розпуск Верховної Ради

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:26

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:27

А відколи це у нас монархія?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:36

  andrijk777 написав:А відколи це у нас монархія?

С тех пор как в коалиции остались два блока с количеством депутатов меньше 226 человек. Это где то года 2-3 назад.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:03

  p_a_l написав:
  andrijk777 написав:А відколи це у нас монархія?

С тех пор как в коалиции остались два блока с количеством депутатов меньше 226 человек. Это где то года 2-3 назад.

Одна бабка сказала...
Юридично це не доведено.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:05

І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості.
Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
andrijk777
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