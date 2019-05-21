Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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andrijk777 написав:І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості. Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
Ви відрізняєте Указ і Закон?
Це не я, це слова пана Зе:
На вопрос, каким будет первый указ в случае победы на выборах, Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – ответил он.
andrijk777 написав:І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості. Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
Ви відрізняєте Указ і Закон?
Це не я, це слова пана Зе:
На вопрос, каким будет первый указ в случае победы на выборах, Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – ответил он.
- Президент Украины подписывает законы, принятые Верховной Радой Украины; - имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины (вето президента может быть преодолено только путём повторного принятия закона большинством голосов не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады; - имеет право законодательной инициативы (в том числе, по внесению изменений в Конституцию Украины); - имеет право определять законопроекты как неотложные (такие законопроекты должны рассматриваться Верховной Радой Украины вне очереди);
Не путайте праведное с грешным. Он дал 2 месяца нынешней ВР для принятия закона о снятии неприкосновенности.
andrijk777 то как эта рада ему говорит - да, мы проголосуем за изменение системы голосования в парламент уберем мажоритарку - а потом в итоге голосуют все против этого и только один раз было голосование а не несколько как обычно. тупо не придерживаясь своих слов. Смысла подавать законы туда нет.