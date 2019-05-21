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Зеленський підписав указ
про розпуск Верховної Ради

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:26

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:27

А відколи це у нас монархія?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:36

  andrijk777 написав:А відколи це у нас монархія?

С тех пор как в коалиции остались два блока с количеством депутатов меньше 226 человек. Это где то года 2-3 назад.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:03

  p_a_l написав:
  andrijk777 написав:А відколи це у нас монархія?

С тех пор как в коалиции остались два блока с количеством депутатов меньше 226 человек. Это где то года 2-3 назад.

Одна бабка сказала...
Юридично це не доведено.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:05

І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості.
Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:22

Re: Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

andrijk777 написав:І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості.
Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
Ви відрізняєте Указ і Закон?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:43

  Faceless написав:
andrijk777 написав:І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості.
Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
Ви відрізняєте Указ і Закон?

Це не я, це слова пана Зе:
На вопрос, каким будет первый указ в случае победы на выборах, Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – ответил он.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:18

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:
andrijk777 написав:І взагалі, першими указами по обіцянкам президента, мали бути закон про імпічмент і зняття недоторканості.
Але на ділі - перший указ про розпуск Ради.
Ви відрізняєте Указ і Закон?

Це не я, це слова пана Зе:
На вопрос, каким будет первый указ в случае победы на выборах, Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – ответил он.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BD%D1%8B

- Президент Украины подписывает законы, принятые Верховной Радой Украины;
- имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины (вето президента может быть преодолено только путём повторного принятия закона большинством голосов не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады;
- имеет право законодательной инициативы (в том числе, по внесению изменений в Конституцию Украины);
- имеет право определять законопроекты как неотложные (такие законопроекты должны рассматриваться Верховной Радой Украины вне очереди);


Не путайте праведное с грешным. Он дал 2 месяца нынешней ВР для принятия закона о снятии неприкосновенности.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:25

Кузя
- имеет право законодательной инициативы (в том числе, по внесению изменений в Конституцию Украины);

Він вже вніс закон про імпічмент на розгляд Верховної Ради? Ні, звичайно.
Перший указ - розпуск Ради.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

andrijk777 то как эта рада ему говорит - да, мы проголосуем за изменение системы голосования в парламент уберем мажоритарку - а потом в итоге голосуют все против этого и только один раз было голосование а не несколько как обычно. тупо не придерживаясь своих слов.
Смысла подавать законы туда нет.
Juna
 
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