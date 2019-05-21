RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підписав указ
про розпуск Верховної Ради

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:38

  Juna написав:andrijk777 то как эта рада ему говорит - да, мы проголосуем за изменение системы голосования в парламент уберем мажоритарку - а потом в итоге голосуют все против этого и только один раз было голосование а не несколько как обычно. тупо не придерживаясь своих слов.
Смысла подавать законы туда нет.

Ви видно мазохістка.
Зе незаконно РОЗПУСТИВ Раду, а тепер хоче що ця Рада приймала "його" закони...
Вас якщо б"ють по лівій щоці ви зразу підставляєте праву?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський хоче країну і уряд у смартфоні
R2 » Чет 23 тра, 2019 17:06
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 17:06
Rainbow
Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
R2 » Чет 23 тра, 2019 11:27
3 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 16:06
yama
Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США...
R2 » Вів 21 тра, 2019 22:56
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:56
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71319)
24.05.2019 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.