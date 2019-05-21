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Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:38
Juna написав:andrijk777
то как эта рада ему говорит - да, мы проголосуем за изменение системы голосования в парламент уберем мажоритарку - а потом в итоге голосуют все против этого и только один раз было голосование а не несколько как обычно. тупо не придерживаясь своих слов.
Смысла подавать законы туда нет.
Ви видно мазохістка.
Зе незаконно РОЗПУСТИВ Раду, а тепер хоче що ця Рада приймала "його" закони...
Вас якщо б"ють по лівій щоці ви зразу підставляєте праву?
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