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Київстар, Vodafone і lifecell
розповіли, наскільки...

Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:43

Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом розмови про запуск 5G в Україні найближчим часом помітно активізувалися.

Дивися повний текст Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки реально запустити 5G в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:43

Как же долго в статье вели к главному " мы считаем, что в Украине лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно." Можно было намного короче все написать не теряя и капли сути.
akamikisheff
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:55

Re: Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки...

  akamikisheff написав:лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно
да суть то немного иная типа - идите вы лесом со своими фантазиями. 4G еще не отбили .. да и нафиг 5G кому нужен в стране.
PS Даже если вот сейчас даром выдали на нужные диапазоны лицензии все 5G ограничилось флаготыком по БС-ке у администрации причем на ядре 4G. А если станут требовать развернуть сеть по стране то лицензии отдадут назад.
Джон
 
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