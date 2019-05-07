Останнім часом розмови про запуск 5G в Україні найближчим часом помітно активізувалися.
Дивися повний текст Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки реально запустити 5G в 2020 році.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 17:43
Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки реально запустити 5G в 2020 році.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:43
Как же долго в статье вели к главному " мы считаем, что в Украине лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно." Можно было намного короче все написать не теряя и капли сути.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:55
Re: Київстар, Vodafone і lifecell розповіли, наскільки...
да суть то немного иная типа - идите вы лесом со своими фантазиями. 4G еще не отбили .. да и нафиг 5G кому нужен в стране.
PS Даже если вот сейчас даром выдали на нужные диапазоны лицензии все 5G ограничилось флаготыком по БС-ке у администрации причем на ядре 4G. А если станут требовать развернуть сеть по стране то лицензии отдадут назад.
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