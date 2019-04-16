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Активи «Дельта банку»
повторно виставлено на продаж

Активи «Дельта банку» повторно виставлено на продаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:12

Активи «Дельта банку» повторно виставлено на продаж

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдетсья в повідомленні Фонду гарантування.

Дивися повний текст Активи «Дельта банку» повторно виставлено на продаж.
R2
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