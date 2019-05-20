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Зеленський і Коболєв
обговорили з делегацією США...

Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:56

Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили у прес-служба Нафтогазу, зустріч відбулася у понеділок.

Дивися повний текст Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США перспективи поставок скрапленого газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:56

Цікаво Нью-Йорк+ буде дешевше чи дорожче за Ротердам+?*
*це сарказм
andrijk777
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