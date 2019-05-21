У середині травня в Україні почали знижуватися "космічні" ціни на цибулю, і тепер імпортери стурбовані можливим обвалом вартості овоча.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 07:24
"Золота" цибуля: українські імпортери готуються до...
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Дивися повний текст \"Золота\" цибуля: українські імпортери готуються до обвалу цін.
Додано: Сер 22 тра, 2019 07:24
В супермаркетах на прошлой неделе появился этот лук из Египта. Редкая дрянь, цвет такой бледный. По цене ниже раза в полтора чем золотистый, по качеству даже комментировать не буду.
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