RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Джеймі Олівер втратив
свої ресторани

Джеймі Олівер втратив свої ресторани
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:41

Джеймі Олівер втратив свої ресторани

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Guardian.

Дивися повний текст Джеймі Олівер втратив свої ресторани.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88930
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:41

как можно вообще в минус уходить с их мегаценами и огромным количеством туристов.
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Rainbow і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
lifecell втратив майже мільйон клієнтів 1, 2
R2 » Вів 07 тра, 2019 05:40
10 567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 22:10
Kart
Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до...
R2 » Чет 11 кві, 2019 14:04
2 436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 15:07
ross_capitan
Huawei представила в Парижі свої нові флагманські...
R2 » Чет 28 бер, 2019 20:11
4 716
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 18:32
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.