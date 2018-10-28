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Ціни на газ і електрику в
Європі: в яких країнах...

Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23

Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році ціни на енергоносії в Європейському Союзі зросли.

Дивися повний текст Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах найбільше платять.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23

"Цена газа во второй половине 2018 года варьировалась от менее 4 евро за 100 кВт-ч"
газ в кВт-ч?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:32

Rainbow
Вас гугл забанил? неудивительно
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:39

smart_analyst2017
Решили блеснуть, но нечем? :lol:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:17

Re: Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах...

  Rainbow написав:Цена газа во второй половине 2018 года варьировалась от менее 4 евро за 100 кВт-ч"
газ в кВт-ч?

Да, а что Вас смущает? Газ газу рознь, платят за энергию, а не за кубы. Если взять нормативную 8000 кКал/куб.м., то 1кВт*ч = 0,107 куб.м.
итого за 10,7 куб.м. газа 4 евро, или по 11 с небольшим гривны за куб.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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