У 2018 році ціни на енергоносії в Європейському Союзі зросли.
Дивися повний текст Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах найбільше платять.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23
Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах найбільше платять.
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23
"Цена газа во второй половине 2018 года варьировалась от менее 4 евро за 100 кВт-ч"
газ в кВт-ч?
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:17
Re: Ціни на газ і електрику в Європі: в яких країнах...
Да, а что Вас смущает? Газ газу рознь, платят за энергию, а не за кубы. Если взять нормативную 8000 кКал/куб.м., то 1кВт*ч = 0,107 куб.м.
итого за 10,7 куб.м. газа 4 евро, или по 11 с небольшим гривны за куб.
Вжарим томосом по автокефалии
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