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Клімкін дав пораду Зеленському щодо АП і процитував...
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Додано: Сер 22 тра, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує оновлення главою держави Володимиром Зеленським Адміністрації президента.
Дивися повний текст Клімкін дав пораду Зеленському щодо АП і процитував китайське прислів'я
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