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Клімкін дав пораду Зеленському
щодо АП і процитував...

Клімкін дав пораду Зеленському щодо АП і процитував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:26

Клімкін дав пораду Зеленському щодо АП і процитував...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує оновлення главою держави Володимиром Зеленським Адміністрації президента.

Дивися повний текст Клімкін дав пораду Зеленському щодо АП і процитував китайське прислів'я.
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