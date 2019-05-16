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Goldman Sachs
спрогнозував курс гривні

Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56

Goldman Sachs спрогнозував курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційного банку.

Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56

Послушай голдманов - сделай наоборот. :D
Alex2007
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