Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційного банку.
Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56
Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
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Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
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