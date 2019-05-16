|
|
Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційного банку.
Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88934
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56
Послушай голдманов - сделай наоборот.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|728
|
|
|1
|49
|
|
|4
|212
|
П'ят 17 тра, 2019 08:22
nalim