Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Дивися повний текст Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:26
Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень.
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:26
"субсидии в апреле были назначены 199,2 тыс. домохозяйств"
" апреле субсидии получили более 4 млн домохозяйств"
Это как? 200 тыс - это новые к 4 млн уже существующим или какой смысл?
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|