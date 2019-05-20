RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо середній розмір
субсидії в Україні за квітень

Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:26

Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Дивися повний текст Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88935
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:26

"субсидии в апреле были назначены 199,2 тыс. домохозяйств"
" апреле субсидии получили более 4 млн домохозяйств"
Это как? 200 тыс - это новые к 4 млн уже существующим или какой смысл?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 1, 2, 3
R2 » Сер 22 тра, 2019 08:10
22 560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 12:50
Patrick
Названо 10 доступних електромобілів цього року
R2 » Сер 22 тра, 2019 08:12
5 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 11:11
sanyok
В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
R2 » Пон 20 тра, 2019 16:09
9 317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:35
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (545)
22.05.2019 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.