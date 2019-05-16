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ЄБРР може виділити ще EUR250 млн на оновлення міського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може надати фінансування в розмірі EUR250 млн на реалізацію другого проекту з оновлення інфраструктури громадського транспорту українських міст.
Дивися повний текст ЄБРР може виділити ще EUR250 млн на оновлення міського транспорту України
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:09
После этих ЕБРРов резко дорожает стоимость проезда. Помним как Кличко Киев в 2 раза на проезде нагнул.
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