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Українцям "світить"
безкоштовний роумінг з шістьма...

Українцям "світить" безкоштовний роумінг з шістьма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:23

Українцям "світить" безкоштовний роумінг з шістьма...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник програми EU4Digital Артурас Піліпоніс.

Дивися повний текст Українцям \"світить\" безкоштовний роумінг з шістьма країнами Східного партнерства.
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