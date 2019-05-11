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Призначення Зеленського (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 21 травня, новий президент України Володимир Зеленський видав низку указів, якими зробив кілька призначень.
Дивися повний текст Призначення Зеленського (оновлюється)
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44
почему нет Азарова?
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