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Призначення Зеленського
(оновлюється)

Призначення Зеленського (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44

Призначення Зеленського (оновлюється)

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 21 травня, новий президент України Володимир Зеленський видав низку указів, якими зробив кілька призначень.

Дивися повний текст Призначення Зеленського (оновлюється).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44

почему нет Азарова?
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:19

tedswing45 А жаль,что нет,после Сени и Гроси,он смотрелся бы не плохо.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:10

Re: Призначення Зеленського (оновлюється)

Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег.
Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:04

  Джон написав:Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег.
Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...

Люстратотов люстрировать.
Попаданец
 
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