У вівторок, 21 травня, новий президент України Володимир Зеленський видав низку указів, якими зробив кілька призначень.
Дивися повний текст Призначення Зеленського (оновлюється).
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44
Призначення Зеленського (оновлюється)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призначення Зеленського (оновлюється).
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:19
tedswing45 А жаль,что нет,после Сени и Гроси,он смотрелся бы не плохо.
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:10
Re: Призначення Зеленського (оновлюється)
Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег.
Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
Додано: Чет 23 тра, 2019 06:04
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:32
Re: Призначення Зеленського (оновлюється)
А люстраторы кто? Выходцы из 5-го канала? Тем более российско-подданные.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:56
и все - партнеры по бизнесу, друзья либо сотрудники
а, ну да, еще один смотрящий от проплатившего банкет олигарха, Богдан...
вы закон вообще читали?
люстрация не распространяется на выборные должности. а вот назначать на должности людей, приложивших руку к грабежу страны в 2010-2013 годах (когда по самым скромным прикидкам было разграблено ярдов 40 баксов - это только рост внешнего госдолга + падение ЗВР) - таки запрещено.
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