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Призначення Зеленського
(оновлюється)

Призначення Зеленського (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44

Призначення Зеленського (оновлюється)

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 21 травня, новий президент України Володимир Зеленський видав низку указів, якими зробив кілька призначень.

Дивися повний текст Призначення Зеленського (оновлюється).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:44

почему нет Азарова?
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:19

tedswing45 А жаль,что нет,после Сени и Гроси,он смотрелся бы не плохо.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:10

Re: Призначення Зеленського (оновлюється)

Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег.
Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:04

  Джон написав:Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег.
Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...

Люстратотов люстрировать.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:32

Re: Призначення Зеленського (оновлюється)

А люстраторы кто? Выходцы из 5-го канала? Тем более российско-подданные.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:56

  Джон написав:Довольно много свежих людей...

и все - партнеры по бизнесу, друзья либо сотрудники :)
а, ну да, еще один смотрящий от проплатившего банкет олигарха, Богдан...

  Джон написав:Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...

вы закон вообще читали?
люстрация не распространяется на выборные должности. а вот назначать на должности людей, приложивших руку к грабежу страны в 2010-2013 годах (когда по самым скромным прикидкам было разграблено ярдов 40 баксов - это только рост внешнего госдолга + падение ЗВР) - таки запрещено.
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:41

  Xirss написав:
  Джон написав:Довольно много свежих людей...

и все - партнеры по бизнесу, друзья либо сотрудники :)
а, ну да, еще один смотрящий от проплатившего банкет олигарха, Богдан...

  Джон написав:Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...

вы закон вообще читали?
люстрация не распространяется на выборные должности. а вот назначать на должности людей, приложивших руку к грабежу страны в 2010-2013 годах (когда по самым скромным прикидкам было разграблено ярдов 40 баксов - это только рост внешнего госдолга + падение ЗВР) - таки запрещено.

Політичні дискусії
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Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту
22 травня
...
колишня директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко
...
Вона наголосила, що у 2016 році Мін'юст робив звіт про роботу і реєстри людей на посадах різних органах, на яких розповсюджується такі заборони.

В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади,
– відповіла Козаченко.
...

https://24tv.ua/chi_maye_andriy_bogdan_ ... u_n1157014
yanyura
 
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