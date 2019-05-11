Призначення Зеленського (оновлюється)

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Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег. Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
Джон написав:Довольно много свежих людей... а насчет люстрации?? В правление олигарха Пети из хорошей идей сотворили механизм по вышибанию денег. Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
и все - партнеры по бизнесу, друзья либо сотрудники а, ну да, еще один смотрящий от проплатившего банкет олигарха, Богдан...
Джон написав:Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
вы закон вообще читали? люстрация не распространяется на выборные должности. а вот назначать на должности людей, приложивших руку к грабежу страны в 2010-2013 годах (когда по самым скромным прикидкам было разграблено ярдов 40 баксов - это только рост внешнего госдолга + падение ЗВР) - таки запрещено.
и все - партнеры по бизнесу, друзья либо сотрудники а, ну да, еще один смотрящий от проплатившего банкет олигарха, Богдан...
Джон написав:Да и сам пЕтя под люстрацию 100% попадает..член партии мЕртвечука + основатель партии рыгов + министр при Овоще...
вы закон вообще читали? люстрация не распространяется на выборные должности. а вот назначать на должности людей, приложивших руку к грабежу страны в 2010-2013 годах (когда по самым скромным прикидкам было разграблено ярдов 40 баксов - это только рост внешнего госдолга + падение ЗВР) - таки запрещено.
Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту 22 травня ... колишня директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко ... Вона наголосила, що у 2016 році Мін'юст робив звіт про роботу і реєстри людей на посадах різних органах, на яких розповсюджується такі заборони.
В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади, – відповіла Козаченко. ...