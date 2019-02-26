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Німецький виробник будматеріалів
продав цементні заводи...

Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:13

Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія HeidelbergCement - один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів - продала українські цементні заводи.

Дивися повний текст Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи в Україні.
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