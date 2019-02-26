Німецька компанія HeidelbergCement - один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів - продала українські цементні заводи.
Дивися повний текст Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 17:13
Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи в Україні.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|