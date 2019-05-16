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Майже 2,5 тисячі українців
перенесли мобільні номери

Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:14

Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.

Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:15

Не понимаю, какого чёрта переносить номера, если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)
avk
 
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