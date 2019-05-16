Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.
Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:14
Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
Додано: Сер 22 тра, 2019 17:15
Не понимаю, какого чёрта переносить номера, если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)
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