Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

Додано: Сер 22 тра, 2019 19:00

avk написав: ....если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство ....если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство

Во первых при одной симке меньше садиться батарея, меньше идет излучение смартфона. Это техническая сторона.. и да есть смарты с одной симкой + комбинированный слот симка или память. Кроме того я например покупал симку почти 15+ лет тому назад и номер не менял. А вот качество покрытия в моем районе поменялось. И ватофон из единственного оператора стал отстоем зато нарисовался Лайфселл и 3 Моб.. с БС в 100+ метров под окном.. Но на номере Ватофона столько висит номеров что просто так вот кинуть ее дорого выйдет....а перенести номер с его симки на симку лайфселла или 3Моб не проблема. Кто то имеет номер оператора Интертелеком...который успешно идет по пути Пиплнета... и номер терять вместе с концом оператора тоже не хочет..Теперь финансовая сторона - нафига платить две абонплаты? Бомж - варианты типа нулевой симки только для приема звонков я не рассматриваю, с теми кто говорит - ты там перезвони, а то я вот только не пополняю... в общем не звоню принципиально.Кроме того если кто с операторов становиться наглеть больше других то всегда можно его послать лесом.PS А самое главное - я становлюсь СОБСТВЕННИКОМ номера. Не оператор который за мои деньги lавал мне в АРЕНДУ номер а при отказе от его услуг забирал я лично я сам.У операторов есть номерная емкость.. кто теперь мешает частному лицу скупить себе номерные емкости с интересными номерами например и продать их потом?