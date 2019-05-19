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Майже 2,5 тисячі українців
перенесли мобільні номери

Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:14

Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.

Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:15

Не понимаю, какого чёрта переносить номера, если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:00

Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

  avk написав:....если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)
Во первых при одной симке меньше садиться батарея, меньше идет излучение смартфона. Это техническая сторона.. и да есть смарты с одной симкой + комбинированный слот симка или память. Кроме того я например покупал симку почти 15+ лет тому назад и номер не менял. А вот качество покрытия в моем районе поменялось. И ватофон из единственного оператора стал отстоем зато нарисовался Лайфселл и 3 Моб.. с БС в 100+ метров под окном.. Но на номере Ватофона столько висит номеров что просто так вот кинуть ее дорого выйдет....а перенести номер с его симки на симку лайфселла или 3Моб не проблема. Кто то имеет номер оператора Интертелеком...который успешно идет по пути Пиплнета... и номер терять вместе с концом оператора тоже не хочет..
Теперь финансовая сторона - нафига платить две абонплаты? Бомж - варианты типа нулевой симки только для приема звонков я не рассматриваю, с теми кто говорит - ты там перезвони, а то я вот только не пополняю... в общем не звоню принципиально.
Кроме того если кто с операторов становиться наглеть больше других то всегда можно его послать лесом.
PS А самое главное - я становлюсь СОБСТВЕННИКОМ номера. Не оператор который за мои деньги lавал мне в АРЕНДУ номер а при отказе от его услуг забирал я лично я сам.
У операторов есть номерная емкость.. кто теперь мешает частному лицу скупить себе номерные емкости с интересными номерами например и продать их потом?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:45

  avk написав:Не понимаю, какого чёрта переносить номера, если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)


Есть крутые номера с пять нулями, семёрками и т.д. за которые в своё время было отвалено немало бабла, являющиеся предметом гордости абонента. И смена оператора - это не тот повод чтобы расстаться с таким раритетом.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:49

Джон
не понятно что означает "на номере Ватофона столько висит номеров что"?
на номере ничего не "висит". вы эти номера можете набирать с любого номера и любого оператора.
для современных личный номер уже давно не является каким-то фетишем и в большинстве случаев его никто не помнит, так как уже давно все пользуются соцсетями и мессенджерами. и при смене телефонного номера ничего тз этого не меняется. а от смены номера страдают разве шо старушки какие-нибудь котоые "не могут дозвонится" лол.
bukerman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:18

avk
У меня номер 20 лет, к тому же "красивый", со всеми вытекающими, но я собираюсь съехать за город, где мой оператор не ловится. Что мне делать?
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:33

Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

мне было интересно как это повлияет на тарифы ... видимо не повлияет ... либо еще критическая масса не достигнута , вот когда 3-5 млн человек сменят оператора возможно будут сподвижки
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:55

  bukerman написав:Джон
не понятно что означает "на номере Ватофона столько висит номеров что"?
на номере ничего не "висит". вы эти номера можете набирать с любого номера и любого оператора.
для современных личный номер уже давно не является каким-то фетишем и в большинстве случаев его никто не помнит, так как уже давно все пользуются соцсетями и мессенджерами. и при смене телефонного номера ничего тз этого не меняется. а от смены номера страдают разве шо старушки какие-нибудь котоые "не могут дозвонится" лол.

про двухфакторную авторизацию вы конечно не слышали как и привязку инетбанкингов к номеру телефона? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:04

Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

yama написав:мне было интересно как это повлияет на тарифы ... видимо не повлияет ... либо еще критическая масса не достигнута , вот когда 3-5 млн человек сменят оператора возможно будут сподвижки


Судя по всему все эти переходы за ближайшие годы не достигнут и ста тысяч, какие миллионы ?
У подавляющего большинства двухсимочные телефоны двух операторов с наибольшим покрытием, куда может народ ломануться массово ?

Действительно останется экзотика, переехал жить в село, а там бывший оператор плохо ловится.
freeze
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