Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.
Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:14
Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери.
Додано: Сер 22 тра, 2019 17:15
Не понимаю, какого чёрта переносить номера, если пользоваться мобилкой с двумя симками. Наверно жлобство :)
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:00
Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
Во первых при одной симке меньше садиться батарея, меньше идет излучение смартфона. Это техническая сторона.. и да есть смарты с одной симкой + комбинированный слот симка или память. Кроме того я например покупал симку почти 15+ лет тому назад и номер не менял. А вот качество покрытия в моем районе поменялось. И ватофон из единственного оператора стал отстоем зато нарисовался Лайфселл и 3 Моб.. с БС в 100+ метров под окном.. Но на номере Ватофона столько висит номеров что просто так вот кинуть ее дорого выйдет....а перенести номер с его симки на симку лайфселла или 3Моб не проблема. Кто то имеет номер оператора Интертелеком...который успешно идет по пути Пиплнета... и номер терять вместе с концом оператора тоже не хочет..
Теперь финансовая сторона - нафига платить две абонплаты? Бомж - варианты типа нулевой симки только для приема звонков я не рассматриваю, с теми кто говорит - ты там перезвони, а то я вот только не пополняю... в общем не звоню принципиально.
Кроме того если кто с операторов становиться наглеть больше других то всегда можно его послать лесом.
PS А самое главное - я становлюсь СОБСТВЕННИКОМ номера. Не оператор который за мои деньги lавал мне в АРЕНДУ номер а при отказе от его услуг забирал я лично я сам.
У операторов есть номерная емкость.. кто теперь мешает частному лицу скупить себе номерные емкости с интересными номерами например и продать их потом?
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:45
Есть крутые номера с пять нулями, семёрками и т.д. за которые в своё время было отвалено немало бабла, являющиеся предметом гордости абонента. И смена оператора - это не тот повод чтобы расстаться с таким раритетом.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:49
Джон
не понятно что означает "на номере Ватофона столько висит номеров что"?
на номере ничего не "висит". вы эти номера можете набирать с любого номера и любого оператора.
для современных личный номер уже давно не является каким-то фетишем и в большинстве случаев его никто не помнит, так как уже давно все пользуются соцсетями и мессенджерами. и при смене телефонного номера ничего тз этого не меняется. а от смены номера страдают разве шо старушки какие-нибудь котоые "не могут дозвонится" лол.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:18
avk
У меня номер 20 лет, к тому же "красивый", со всеми вытекающими, но я собираюсь съехать за город, где мой оператор не ловится. Что мне делать?
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:33
Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
мне было интересно как это повлияет на тарифы ... видимо не повлияет ... либо еще критическая масса не достигнута , вот когда 3-5 млн человек сменят оператора возможно будут сподвижки
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:55
про двухфакторную авторизацию вы конечно не слышали как и привязку инетбанкингов к номеру телефона? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:04
Re: Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
Судя по всему все эти переходы за ближайшие годы не достигнут и ста тысяч, какие миллионы ?
У подавляющего большинства двухсимочные телефоны двух операторов с наибольшим покрытием, куда может народ ломануться массово ?
Действительно останется экзотика, переехал жить в село, а там бывший оператор плохо ловится.
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