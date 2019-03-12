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Укравтодор перевірить міжнародний аудитор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 22:27
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор уклав угоду з однією з найбільших аудиторських компаній світу Deloitte щодо проведення аналізу фінансового і правового стану організації.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 22:27
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