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Укравтодор перевірить
міжнародний аудитор

Укравтодор перевірить міжнародний аудитор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:27

Укравтодор перевірить міжнародний аудитор

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор уклав угоду з однією з найбільших аудиторських компаній світу Deloitte щодо проведення аналізу фінансового і правового стану організації.

Дивися повний текст Укравтодор перевірить міжнародний аудитор.
R2
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