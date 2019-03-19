Про це йдеться в повідомленні суду від 20 травня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08
Roshen судитиметься з Мінекономіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Roshen судитиметься з Мінекономіки.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08
Бордовый цвет тоже нельзя использовать? Бывший гарант его тоже под себя подмял? А то недавно малой футболку такого цвета прикупил, конфетка придраться наверно может ))))
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:34
Он декомунизацию проводил под свои интересы. Теперь вот занимает освободившие манументальные средства.
Black Jack - White Business
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