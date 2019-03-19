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Roshen судитиметься
з Мінекономіки

Roshen судитиметься з Мінекономіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08

Roshen судитиметься з Мінекономіки

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні суду від 20 травня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дивися повний текст Roshen судитиметься з Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08

Бордовый цвет тоже нельзя использовать? Бывший гарант его тоже под себя подмял? А то недавно малой футболку такого цвета прикупил, конфетка придраться наверно может ))))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:34

  p_a_l написав:Бордовый цвет тоже нельзя использовать? Бывший гарант его тоже под себя подмял? А то недавно малой футболку такого цвета прикупил, конфетка придраться наверно может ))))

Он декомунизацию проводил под свои интересы. Теперь вот занимает освободившие манументальные средства.
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ruvex
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