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Україна й Ізраїль домовилися
мінімізувати відмови в...

Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:19

Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в...

Пропонуємо до обговорення:
Україна й Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав, повідомляє прес-служба МВС.

Дивися повний текст Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в перетині кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:19

"Ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян і спрощення механізму працевлаштування за нині чинною Угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських робітників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 2016 року".
Я розцінюю цю Угоду як повністю дискримінаційну по відношенню до громадян Ізраїлю. Адже вона зовсім не передбачає їхнього права на працевлаштування в Україні. Багато ізраїльтян хотіли би знайти притулок у нашій вільній Державі.
awant
 
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