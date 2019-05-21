Україна й Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав, повідомляє прес-служба МВС.
Дивися повний текст Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в перетині кордону.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:19
Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна й Ізраїль домовилися мінімізувати відмови в перетині кордону.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:19
"Ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян і спрощення механізму працевлаштування за нині чинною Угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських робітників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 2016 року".
Я розцінюю цю Угоду як повністю дискримінаційну по відношенню до громадян Ізраїлю. Адже вона зовсім не передбачає їхнього права на працевлаштування в Україні. Багато ізраїльтян хотіли би знайти притулок у нашій вільній Державі.
|