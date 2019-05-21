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Гройсман перед відставкою
підбив підсумок роботи Кабміну

Гройсман перед відставкою підбив підсумок роботи Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:45

Гройсман перед відставкою підбив підсумок роботи Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України.

Дивися повний текст Гройсман перед відставкою підбив підсумок роботи Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46

И уронили покупательную способность ниже дна.
ruvex
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