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Гройсман перед відставкою підбив підсумок роботи Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України.
Дивися повний текст Гройсман перед відставкою підбив підсумок роботи Кабміну
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Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46
И уронили покупательную способность ниже дна.
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