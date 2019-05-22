Про це пише Reuters.
Дивися повний текст Німеччина проти запровадження санкцій щодо \"Північного потоку-2\".
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:34
Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина проти запровадження санкцій щодо \"Північного потоку-2\".
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:34
Манкурты. Ничему их история с изнасилованиями и разделением Германии не учит.
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