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Німеччина проти запровадження
санкцій щодо "Північного...

Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:34

Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Reuters.

Дивися повний текст Німеччина проти запровадження санкцій щодо \"Північного потоку-2\".
R2
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Манкурты. Ничему их история с изнасилованиями и разделением Германии не учит.
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Будут целовать дупу коцабам.
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