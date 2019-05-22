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"Місія продовжує роботу": Рева анонсував зустріч з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики України Андрій Рева проведе зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок, 27 травня.
Дивися повний текст \"Місія продовжує роботу\": Рева анонсував зустріч з експертами МВФ
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:33
А толку? Это клоунада. Его ж выгнали.
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