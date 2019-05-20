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Данилюк пояснив, навіщо
Зеленський просив США про...

Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27

Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27

“Якщо це будівництво відбудеться, Україна втратить обсяги газу, які будуть транспортуватися через Україну".
Все вірно, треба заборонити Кацапстану вільно розпоряджатися усіма його ресурсами і не тільки газом. Нє... йому продавати кому захоче, і як захоче без дозволу України! У часи кардинальний змін настав час відкрито признати Кацапстан колонією України!!! Хто за це? Можемо проголосувати і затвердити )
awant
 
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