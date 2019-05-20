Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27
Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27
“Якщо це будівництво відбудеться, Україна втратить обсяги газу, які будуть транспортуватися через Україну".
Все вірно, треба заборонити Кацапстану вільно розпоряджатися усіма його ресурсами і не тільки газом. Нє... йому продавати кому захоче, і як захоче без дозволу України! У часи кардинальний змін настав час відкрито признати Кацапстан колонією України!!! Хто за це? Можемо проголосувати і затвердити )
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