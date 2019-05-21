RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилюк пояснив, навіщо
Зеленський просив США про...

Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27

Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88957
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27

“Якщо це будівництво відбудеться, Україна втратить обсяги газу, які будуть транспортуватися через Україну".
Все вірно, треба заборонити Кацапстану вільно розпоряджатися усіма його ресурсами і не тільки газом. Нє... йому продавати кому захоче, і як захоче без дозволу України! У часи кардинальний змін настав час відкрито признати Кацапстан колонією України!!! Хто за це? Можемо проголосувати і затвердити )
awant
 
Повідомлень: 38
З нами з: 25.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:58

Щас быстренько проведут референдум о мире и дружбе с оккупантами. Потом два коротыша-наполеончика подпишут типа новый договор о дружбе, мире и жвачке. Украина ещё извинится и заплатит за "оккупацию" Крыма.
Мир любой ценой - как хочет народ
olegan
 
Повідомлень: 149
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:06

Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

так мы торгуем с агрессором ? торгуем на крови Я бы как санкции уже сегодня заглушил все трубы на границе Украина \РФ и бетонную стену в 6 метров высоты как между Израилем и сектором Газа . Европа не замерзнет морозов нету . Пусть гонят свой газ как хотят мы им в этом не помощники.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 953
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:56

Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

  olegan написав:Щас быстренько проведут референдум о мире и дружбе с оккупантами. Потом два коротыша-наполеончика подпишут типа новый договор о дружбе, мире и жвачке. Украина ещё извинится и заплатит за "оккупацию" Крыма.
Мир любой ценой - как хочет народ

Хороший план.
Попаданец
 
Повідомлень: 785
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:58

Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

  yama написав:и бетонную стену в 6 метров

И что-бы такие как вы за этой стеной были.
Попаданец
 
Повідомлень: 785
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 1, 2
R2 » Вів 21 тра, 2019 17:26
10 470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 22:38
andrijk777
Зеленський хоче країну і уряд у смартфоні
R2 » Чет 23 тра, 2019 17:06
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 17:06
Rainbow
Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США...
R2 » Вів 21 тра, 2019 22:56
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:56
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12271)
24.05.2019 06:11
EximBonus Bot (368)
24.05.2019 06:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.