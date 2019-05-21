Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...

Додано: Чет 23 тра, 2019 16:06

так мы торгуем с агрессором ? торгуем на крови Я бы как санкции уже сегодня заглушил все трубы на границе Украина \РФ и бетонную стену в 6 метров высоты как между Израилем и сектором Газа . Европа не замерзнет морозов нету . Пусть гонят свой газ как хотят мы им в этом не помощники.

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html