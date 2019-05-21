Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27
Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про посилення санкцій проти РФ.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27
“Якщо це будівництво відбудеться, Україна втратить обсяги газу, які будуть транспортуватися через Україну".
Все вірно, треба заборонити Кацапстану вільно розпоряджатися усіма його ресурсами і не тільки газом. Нє... йому продавати кому захоче, і як захоче без дозволу України! У часи кардинальний змін настав час відкрито признати Кацапстан колонією України!!! Хто за це? Можемо проголосувати і затвердити )
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:58
Щас быстренько проведут референдум о мире и дружбе с оккупантами. Потом два коротыша-наполеончика подпишут типа новый договор о дружбе, мире и жвачке. Украина ещё извинится и заплатит за "оккупацию" Крыма.
Мир любой ценой - как хочет народ
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:06
Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
так мы торгуем с агрессором ? торгуем на крови Я бы как санкции уже сегодня заглушил все трубы на границе Украина \РФ и бетонную стену в 6 метров высоты как между Израилем и сектором Газа . Европа не замерзнет морозов нету . Пусть гонят свой газ как хотят мы им в этом не помощники.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:56
Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:58
Re: Данилюк пояснив, навіщо Зеленський просив США про...
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